У Київському СІЗО ще одна смерть: самогубство вчинила жінка

Прокуратура Києва провела перевірку за фактом смерті у Київському СІЗО засудженої Лариси Циганкової, яка 25 грудня 2007 року вночі вчинила самогубство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.

У ході огляду місця події виявлено передсмертну записку померлої, в якій вона не погоджувалась із вироком Солом`янського райсуду і не визнавала своєї вини у скоєнні вбивства.

За вказаним фактом самогубства Шевченківським РУ ГУ МВС України в Києві за відсутністю події злочину у порушенні кримінальної справи відмовлено. Прокуратурою Шевченківського району перевіряється законність прийнятого рішення.

Крім того, за результатами перевірки, виявлено порушення закону про попереднє ув`язнення. Зокрема, посадовими особами Київського СІЗО було послаблено контроль за поведінкою Л.Циганкової, яка стояла на обліку як схильна до самогубства, психологічна робота з нею проводилась формально.

За виявленими правопорушеннями прокуратурою Києва начальнику управління Держдепартаменту з питань виконання покарань внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб.

За результатами перевірок, проведених Генпрокуратурою і прокуратурою Києва у 2007 році за фактами двох вбивств та інших смертей, що мали місце у Київському СІЗО у другому півріччі 2007 року, внесено 5 документів прокурорського реагування.

Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 посадові особи, з них 2 – звільнено з займаних посад.

Стосовно заступника чергового помічника начальника СІЗО прокуратурою Києва порушено кримінальну справу, яку направлено до Шевченківського райсуду Києва.

Крім того, відповідно до рішень Апеляційного суду Києва та Шевченківського райсуду до осіб, які у Київському СІЗО скоїли вбивства Орлова та Постнікова, у зв`язку з їх неосудністю, застосовано примусові заходи медичного характеру.