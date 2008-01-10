Вінський обіцяє кадрові чистки

Міністерство транспорту і зв`язку планує провести кадрові зміни в керівництві залізниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Я думаю, що ми проведемо ротацію на рівні залізниць серйозну. За підсумками 9 місяців «Укрзалізниця» є збитковим держпідприємством. Ті люди, які її ввели в збитки, не можуть далі працювати на залізниці на керівних постах – на тих місцях, на яких працювали. Тобто, перші керівники, які дали збиткові результати, повинні бути звільнені», - сказав він, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про звільнення керівників трьох залізниць.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення першим заступником генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОРНІЄНКА.

За словами міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО, також було звільнено керівників Одеської, Придніпровської і Донецької залізниць.