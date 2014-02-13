Янукович доручив Кабміну збільшити розмір Шевченківської премії до 520 тисяч гривень
15:01, 13 лютого 2014Суспільство
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Президент України Віктор Янукович дав доручення Кабінету міністрів збільшити розмір Шевченківської премії до 520 тисяч гривень.
Янукович доручив шКабміну збільшити розмір Шевченківської премії до 520 тисяч гривень
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на спільному засіданні Громадської гуманітарної ради та Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
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За словами Януковича, в рамках підготовки святкування дня народження Шевченка він дав доручення збільшити премію удвічі - до 520 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, 2013 року, згідно з указом «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка був установлений у 260 тис. грн кожна.
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