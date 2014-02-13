Янукович доручив Кабміну збільшити розмір Шевченківської премії до 520 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на спільному засіданні Громадської гуманітарної ради та Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

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За словами Януковича, в рамках підготовки святкування дня народження Шевченка він дав доручення збільшити премію удвічі - до 520 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2013 року, згідно з указом «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка був установлений у 260 тис. грн кожна.