Компанію Ахметова оштрафували за зловживання монопольним становищем

Сім тисяч гривень штрафу за зловживання монопольним становищем, що призвело до ущемлення прав споживачів, доведеться заплатити ВАТ “Дніпроенерго” -- найбільшій за потужністю тепловій енергогенеруючій компанії України. “Товариство стягувало зі споживачів економічно необґрунтовану плату за надання послуг централізованого постачання теплоенергії”, -- говориться у повідомленні прес-служби Антимонопольного комітету. На вимогу запорізького відділення АМКУ, “Дніпроенерго” має привести договори зі споживачами у відповідність до вимог чинного законодавства.

Як відомо, Раніше Господарський суд Запорізької області припинив процедуру банкрутства компанії “Дніпроенерго”, яка тривала з 2001 року. Усі борги були погашені ВАТ "Павлоградвугілля" і ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" -- підприємствами, що належать компанії Ахметова СКМ.