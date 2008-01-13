До 120-річчя Макаренка відремонтують його музей

У Кременчуку (Полтавська обл.) до 120-річчя Антона Макаренка капітально відремонтують меморіальний музей педагога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.

За його словами, музейні експонати знаходяться в напівзруйнованому приміщенні, капітальний ремонт необхідний і будинку, в якому жив педагог. «У 2006 році виконком виділив кошти на проектування будівництва експозиційного залу, проте будівництво так і не почалося. Плануємо його здійснити цього року", - сказав мер. За його даними, вартість ремонтно-будівельних робіт становить 4 млн. грн.

"Ми половину цієї суми просимо в обласного керівництва із держсубвенції на вирішення соціальних питань", - сказав М.ГЛУХОВ.

Як заявила УНІАН в.о. директора музею Юлія АНДРЄЄВА, планується, що поряд із нинішньою будівлею, яка руйнується, побудують нове приміщення. "Будинок, в якому розташовується музей із 1951 року, стає непридатним. Тоді його побудували як тимчасову експозицію. В 1988 році, до сторіччя Макаренка, місто дало музею кошти на будівництво нового приміщення, але через землетрус у Вірменії, всі гроші пішли туди", - пояснює керівник музею.

Сама ж будівля, в якій жив Макаренко, стоїть поряд. Там розміщуються лише ті експонати, які витримують перепад температур, оскільки будинок взимку не опалюється.

Нагадаємо, 13 березня 2008 року виповнюється 120 років із дня народження педагога-новатора, письменника А.Макаренка.