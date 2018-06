У Голлівуді назвали володарів «Золотих глобусів»

"Спокута" (Atonement) режисера Джо Райта, "Суїні Тодд" (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) Тіма Бертона і "Скафандр і метелик" ("The Diving Bell and the Butterfly") Джуліана Шнабеля перемогли в основних номінаціях премії Голлівудської асоціації іноземної преси.

Список володарів "Золотих глобусів" оповістив на прес-конференції в Лос-Анджелесі увечері 13 січня (за місцевим часом).

Фільм "Спокута", який претендував на сім "Глобусів", переміг у номінації "краща драма". У цій номінації також були представлені: "Гангстер" (American Gangster) Рідлі Скотта, "Нафта" (There Will Be Blood ) Пола Андерсона, "Людям похилого віку тут не місце" (No Country for Old Men) братів Коенів, "Порок на експорт" (Eastern Promises) Девіда Кроненберга, "Майкл Клейтон" (Michael Clayton) Тоні Гілроя і "Великі сперечальники" (The Great Debaters) Дензела Вашингтона. "Спокуті" також дісталася нагорода за кращу роботу композитора.

"Суїні Тодд" одержав "Глобус" в категорії "краща комедія/мюзикл", Джоні Депп за роль в цьому фільмі визнаний кращим актором у комедії/мюзиклі.

Кращим актором у драмі став Деніел Дэй-Льюїс, який зіграв у фільмі "Нафта". У цій категорії також були представлені: Джеймс Макевой - "Спокута", Вігго Мортенсен - "Порок на експорт", Дензел Вашингтон - "Гангстер" і Джордж Клуні - "Майкл Клейтон".

Кращою актрисою в драмі визнана Джулі Крісті за роботу у фільмі "Далеко від неї" (Away from Her). Нагорода за головну роль в комедії/мюзиклі дісталася Маріон Котійяр (Marion Cotillard) за "Життя в рожевому світлі" (La Mome).

Нагороди за кращу режисуру удостоєний Джуліан Шнабель за "Скафандр і метелик". Картина також одержала "Глобус" в номінації фільм іноземною мовою, перемігши "4 місяці, 3 тижні і 2 дні" (4 luni, 3 saptamani si 2 zile), "Той, що біжить за вітром" (The Kite Runner), "Хіть" (Lust, Caution) і "Персеполіс" (Persepolis).

"Глобус" за кращий сценарій одержали Ітан і Джоел Коени за "Людям похилого віку тут не місце". У номінації також були представлені: "Спокута" - Крістофер Хемптон (Christopher Hampton), "Війна Чарлі Вілсона" Аарон Соркін (Aaron Sorkin), "Скафандр і метелик" Роналд Харвуд (Ronald Harwood), "Джуно" Діабло Коді (Diablo Cody). Хав’єр Бардем, який зіграв у фільмі Коенів, одержав "Глобус" за кращу чоловічу роль другого плану. Нагороду за жіночу роль другого плану - Кейт Бланшетт, яка зіграла Боба Ділана у фільмі "Мене там немає".

Кращим анімаційним фільмом року Голлівудська асоціація іноземної преси назвала "Рататуй" (Ratatouille). У цій категорії також були представлені: "Бі-муві" (Bee Movie) і "Сімпсони у кіно" ("The Simpsons Movie").

Нагадаємо, що цього року урочиста церемонія вручення "Золотих глобусів" була скасована у зв`язку зі страйком Гільдії сценаристів США, що триває з 5 листопада 2007 року.

