Пинзеник запевняє, що зайвих грошей уряд не друкує

Кабінет Міністрів України планує забезпечити інфляцію в 2008 році на рівні до 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед засіданням Кабміну журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Він також повідомив, що на сьогодні 300 тисяч вкладників Ощадбанку СРСР одержали відшкодування заощаджень, і для цього не довелося "робити жодної гривні емісії".

На сьогодні Мінфін і Національний банк України працюють дуже злагоджено, відзначив В.ПИНЗЕНИК. «Ми зробили стерилізацію близько 2 млрд. грн. і працюємо тільки на внутрішньому ринку запозичень», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір в 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

10 січня ВАТ “Ощадбанк” одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат. 11 січня банк розпочав перші виплати.

15 січня міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що, за прогнозом Мінекономіки, інфляція цього року в результаті виплат заощаджень Ощадбанку СРСР може збільшитись несуттєво - до 1,5%.

На думку експертів, якщо в 2008 році уряду вдасться збити інфляцію 10-11%, то це можна вважати економічним успіхом.

Тим часом, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s вважає, що ухвалення урядом України зобов`язань з виплати втрачених заощаджень громадян збільшить ризики перегріву економіки.

В Україні інфляція в січні-грудні 2007 року проти січня-грудня 2006 року становила 12,8%. Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, в 2005 році - 10,3%.