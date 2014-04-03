Знесений у Миколаєві пам'ятник Леніну оцінили в 0 грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на 22-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради заявив начальник УМВС України в Миколаївській області Юрій Сєднєв.

Питання про розслідування акту вандалізму, що мав місце в Миколаєві 22 лютого нинішнього року, тобто, про знесення пам'ятника Леніну, розглядалося депутатами в розділі "Різне".

За словами Сєднєва, 22 лютого до міліції надійшло 7 повідомлень від громадян про знесення пам'ятника Леніну, а 25 лютого надійшло 12 заяв від громадян про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих за знесення пам'ятника Леніну. Інформація про це була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Як зазначив начальник УМВС області, такі дії могли бути кваліфіковані за двома статтями: ст.194 (умисне знищення, пошкодження чужого майна, завдане у великих розмірах) і ч. 2 ст.298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини або їх частин).

"Що стосується ст.194, то в даному випадку розмір збитку має бути в 250 разів більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 152 тис. 350 грн, - сказав Сєднєв. - На даний момент оціночна залишкова вартість пам'ятника становить 0 грн. Дана інформація офіційно була надана з міськвиконкому".

Що стосується ст.298 ч.2, то, згідно з інформацією міськвиконкому, даний пам'ятник не є культурною спадщиною.

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"У зв'язку з цим кримінальні провадження були припинені у зв'язку з відсутністю складу злочинів", - сказав начальник міліції.

На думку керівника УМВС, окрім правового аспекту, знесення пам'ятника має також і політичний, із приводу чого Сєднєв зазначив: "Хотілося б звернутися до керівників політичних організацій і в черговий раз їм нагадати, що вони відповідальні за тих людей, яких за собою ведуть, за ті заклики, які озвучують, за ті дії, до яких вони закликають громадян, які згодом можуть призвести до кримінальних покарань, а також введення в оману громадян".

Він також підкреслив: "Якщо необхідна офіційна заява, то я її роблю: на території Миколаєва й Миколаївської області радикально налаштованих "бандерівців", які виношують наміри знести пам'ятник ольшанцям, пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам або воїнам, які захищали Батьківщину під час Великої Вітчизняної війни - немає".

Він також додав, що наразі доводиться тримати посилений наряд міліції біля меморіалу 68-ми героям-десантникам на головній площі Миколаєва, біля якого продовжують стояти намети проросійськи налаштованих городян, за їхніми словами, вони охороняють пам'ятник від руйнування "бандерівцями". Це відволікає співробітників міліції від виконання їхніх прямих функціональних обов'язків - від боротьби зі злочинністю.

"Ми хоч і добилися зниження зростання загальної кількості злочинів, але кількість тяжких злочинів різного виду в нас зростає. Для цього необхідно використовувати міліцію, а особливо патрульну службу, безпосередньо за її призначенням, а саме для патрулювання", - сказав Сєднєв.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Миколаєві на головній площі міста знесли пам'ятник Леніну.

Учасники миколаївського Майдану спонтанно ухвалили рішення про демонтаж пам'ятника Леніну в центрі міста. Працівники аварійно-рятувального загону "Марс" здійснили кілька спроб, щоб демонтувати пам'ятник, встановлений у жовтні 1957 року, проте це їм не вдалося. Тоді пам'ятник скинули на землю за допомогою тросів, при цьому було відбито голову.