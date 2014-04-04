У Тернополі урочисто зустріли студентку, що приїхала з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, на залізничному вокзалі дівчину зустріли її майбутні однокурсники з Тернопільського педуніверситету, які тримали плакати «Оленко, ласкаво просимо!», «ТНПУ запрошує кримських студентів», «Тернополянка ти тепер, тебе вітає універ».

Кримчанці, яка зійшла з потяга, подарували квіти, а також влаштували на пероні імпровізований концерт.

Петрусевич пояснила, що рішення про зміну вишу та місця проживання змушена була прийняти через свої політичні погляди.

«У Ялті я ходила на проукраїнські мітинги, потім нас почали цькувати, сказали, що Криму такої молоді не треба і закликали забиратися на «свою фашистську Україну». Коли я обрала для переводу Тернопіль, дехто з друзів мене відмовляв, мовляв, мене, російськомовну, тут будуть ображати. Але я в це не вірила. А тепер взагалі хочеться залишитися у Тернополі і після закінчення університету», – сказала дівчина після теплого прийому.

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До Тернополя вона приїхала сама. Петрусевич розповіла, що привезла лише копію залікової книжки, бо в ялтинському університеті, звідки вона перевелась, їй ще не дали інших документів.

У Тернопільському педуніверситеті розраховують, що Міністерство освіти згодом забезпечить передачу усіх необхідних документів. Студентка навчатиметься на відділенні «Початкове навчання».

У виші запевнили, що для дівчини будуть створені усі необхідні побутові умови.

В прес-службі облдержадміністрації кореспонденту УНІАН повідомили, що станом на 4 квітня в область з Автономної Республіки Крим та Севастополя прибуло 78 осіб. 45 людей, а це 22 родини, які звернулися в координаційний центр підтримки сімей з Криму, отримали тимчасове житло.

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Серед осіб, які приїхали в область, 10 школярів, 14 дітей дошкільного віку та 14 студентів. Усі вони оформлені в навчальні заклади.

В центр зайнятості подали документи 9 кримчан, зареєстровано 21 звернення до пенсійного фонду та 11 звернень в міграційну службу.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент Російської Федерації Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнають територіального розподілу України і засуджують дії Кремля.