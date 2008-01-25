Заступник голови Нафтогазу називає інформацію про чартер Ітери брехнею

Виконуючий обов`язки заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО назвав брехнею оприлюднену сьогодні в ЗМІ інформацію про використання приватного літака, який належить газовій компанії "Ітера", для перельоту української делегації на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ з Москви до Києва 17 січня після проведення переговорів з керівництвом ВАТ "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Діденко сказав сьогодні журналістам в Києві після проведення переговорів з газових питань між ВАТ "Газпром", НАК "Нафтогаз України", ЗАТ "Укргаз-Енерго" і "Росукренерго".

"Це провокація... це брехня.", – сказав І.Діденко.

При цьому він не повідомив інших подробиць.

Нагадаємо, що сьогодні інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила інформацію про те, що 17 січня після переговорів з керівництвом ВАТ "Газпром" українська делегація на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ вирушила до Києва на чартерному рейсі приватного літака Embraer - 135BJ Legacy з бортовим номером P4-IVM, який належить газовій компанії "Ітера", і в супроводі власника "Ітери" Ігоря МАКАРОВА. Видання опублікувало фотокопії документів, які підтверджують прибуття до Києва делегації "Нафтогазу України" та І.Макарова одним літаком.

Довідка УНІАН. Міжнародна група компаній "Ітера" (Росія) до 2003 року була оператором з транспортування туркменського природного газу від кордону Туркменістану з Узбекистаном до кордону Росії з Україною та продавала газ на кордоні Росії і України українським посередникам. Найбільшими газотрейдерами в Україні в 1996-1998 роках, разом з корпорацією Єдині енергетичні системи (ЄЕСУ) й «Ітерою», були корпорації «Інтергаз» та ІСД.

Сьогодні оператором з транспортування середньоазіатського газу до України виступає компанія "Росукренерго".