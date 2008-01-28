Тимошенко пропонує ЄС будувати ще один газопровід через Чорне море

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Європейському Союзу побудувати новий газопровід з Туркменістану «White Stream».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«Ми пропонуємо нові транскаспійські, трансчорноморські коридори і ми пропонуємо зробити це не перспективою двадцятиріччя, а перспективою сьогодення», - сказала вона.

Український прем’єр зазначила, що сьогодні Україна пропонує створити новий газопровід, який сприяв би диверсифікації постачань енергоресурсів як в Україну, так і в Європейський Союз.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні будується багато газопроводів, які не завжди дають можливість диверсифікувати постачання енергоресурсів, а деякі з них навпаки посилюють залежність від однієї країни-постачальника.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення газопроводу «White Stream» була розроблена в 2005 році і представлена Ю.ТИМОШЕНКО. Вона полягає в будівництві газопроводу із Туркменістану через Азербайджан до грузинської Супси, і потім по дну Чорного моря через Крим в напрямку Європейського Союзу.

На сьогодні у стадії підготовки до будівництва перебувають три нові газопроводи, які мають постачати газ до ЄС. Це проекти Росії: Північний (Балтійське море) та Південний (Чорне море) потоки, які мають постачати російський газ, а також ЄС-вський газопровід Nabucco, який може постачати газ з Туркменії, Азербайджану, а в перспективі з Ірану, через територію Туреччини. Газопровід "Блакитний потік" з морською ділянкою 396 км між російським узбережжям (Краснодарський край) та Туреччиною (Самсун) - вже діє.