На Тернопільщині хочуть перейти на шестиденну форму навчання та збільшити зимові канікули

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі департаменту, відповідне рішення було прийнято цього тижня.

«Цьогорічна ситуація в країні, й освіті зокрема, ускладнена обмеженим постачанням природного газу. Для того, щоб успішно працювати в 2014/2015 навчальному році і осінньо-зимовому опалювальному періоді, ми поставлені перед необхідністю перейти в навчальних закладах на шестиденний робочий тиждень, внести певні зміни в проведення позакласних виховних заходів, роботу гуртків і груп продовженого дня. При цьому плануємо значно збільшити тривалість зимових канікул і проводити навчальні заняття упродовж червня 2015 року», – розповів начальник департаменту Любомир Крупа.

Про свою ініціативу департамент повідомив листом Міністерство освіти і науки України, в якому просить погодити 6-денний форму навчання та відповідні зміни у структурі 2014/2015 навчального року закладами освіти області.

Читайте такожКличко: зима буде непроста, температуру опалення буде знижено

«Надіюся на розуміння й підтримку нашої ініціативи серед колег-освітян, батьків і громадськості. Упевнений, що ці труднощі вимушені й тимчасові, адже зумовлені тяжким соціально-економічним станом у державі та складною військово-політичною ситуацією на сході України», – додав Курпа.

Водночас він спростував інформацію про те, що в області навчальний процес у школах розпочнеться 18 серпня для того, щоб менше часу доводилося навчатися узимку і, відповідно, менше коштів витрачати на обігрів навчальних закладів.

Читайте також«Нафтогаз»: до зими є шанси лише на проміжне рішення суду щодо спору з «Газпромом»

«Статтею 16 Закону України "Про загальну середню освіту" визначено, що навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тому й цьогоріч всі традиційні святкування та урочистості початку навчального року відбудуться саме 1 вересня», – запевнив Крупа.