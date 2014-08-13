За добу понад 350 осіб виїхали з Луганська "зеленим коридором"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, люди виїхали на 80 автомобілях.

З початку роботи «коридору» 28 липня із зони АТО змогли виїхати вже більш як 6 тисяч мирних жителів.

З питань роботи гуманітарного коридору можна звертатися на телефон «гарячої лінії» для допомоги біженцям (розміщення, харчування) в Сватовому - 050-159-12-94.

Читайте такожУ Луганську виникла загроза спалаху інфекційних захворювань - РНБОДля забезпечення безпеки мирного населення, яке залишає зону АТО, пересування жителів із Щастя організовано колонами під захистом силових структур і спецпідрозділів України.