Кабмін схвалив зміни до закону про третейські суди

Кабінет міністрів пропонує врегулювати на законодавчому рівні недоліки в діяльності третейських судів, які виявила більш як трирічна практика застосування Закону України „Про третейські суди”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про третейські суди” щодо удосконалення діяльності третейських судів”, який був розроблений Міністерством юстиції, ухвалено сьогодні на засідання уряду.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, однією з проблем діяльності третейських судів є випадки зловживань третейськими судами щодо розгляду спорів, виконання рішень за якими потребує вчинення відповідних дій суб’єктами владних повноважень, що в свою чергу завдає значної шкоди правам та інтересам особи.

Тому пропонується внести зміни до закону про третейські суди, якими передбачається обмежити компетенцію третейських судів щодо розгляду справ, виконання рішень по яким потребуватиме вчинення відповідних дій суб’єктами владних повноважень (органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень).

Ще однією проблемою в діяльності третейських судів є також те, що діючими положеннями Закону не передбачено можливості оскарження рішення третейського суду особою, яка не брала участі у справі, але рішення стосується її прав та інтересів.

Тому, за словами міністра юстиції, задля уникнення виникнення таких випадків проектом пропонується наділити осіб, які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права, обов’язки чи інтереси, правом оскаржити як рішення третейського суду, так і рішення компетентного суду про видачу виконавчого документа.

Крім того, проектом пропонується чіткіше регламентувати вимоги до третейської угоди, що дозволить уникнути проблем при практиці застосування положень Закону.

За словами М.ОНІЩУКА, реалізація запропонованих проектом змін дасть змогу не лише удосконалити положення закону про третейські суди, а й з метою захисту прав фізичних чи юридичних осіб унеможливить виникнення випадків, коли вирішення тих чи інших питань, що виникають з цивільних та господарських правовідносин, здійснюватимуться за допомогою третейських судів, в обхід встановлених законами правил.