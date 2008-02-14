Чалий: у приватизації Україна скористається досвідом Путіна

У ситуації з «Луганськтепловозом», «Укртатнафтою» і Запорізьким алюмінієвим комбінатом Україна спирається на досвід Росії, намагаючись одержати від приватизації підприємств реальні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, коментуючи факт обговорення главами двох держав Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ ситуації з цими підприємствами.

«Ці питання були поставлені російською стороною в контексті захисту інтересів і прав російських інвесторів», - зазначив О.ЧАЛИЙ.

Він повідомив, що позиція української сторони була дуже чіткою – всі питання вирішуватимуться відповідно до діючих норм законодавства з урахуванням судових рішень щодо цих підприємств.

«Якщо конкретніше, то з усіх цих питань є рішення судів, причому по деяких - вищої інстанції. Буде відновлена ситуація, яка мала місце до приватизаційних процесів. У цьому контексті російським інвесторам будуть дані рівні з іншими претендентами права, і якщо проходитиме знову приватизація, то вони зможуть взяти в ній участь», - зазначив О.ЧАЛИЙ.

Він підкреслив, що законні інтереси України будуть враховані й за об`єкти буде заплачена реальна ціна. «Така ж позиція була завжди у Президента РФ В.ПУТІНА, і він останнім часом показав, як Росія змогла взяти реальну ціну за реальну власність, у тому числі й переглядаючи деякі інвестиційні проекти. Ми діємо, використовуючи досвід Російської Федерації», - зазначив О.ЧАЛИЙ.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на ухваленні законопроекту, що дозволяє, зокрема, скасовувати в односторонньому порядку операції з приватизації без повернення вкладених коштів (у разі невиконання зобов`язань). Власники в цьому випадку можуть тільки оспорити рішення уряду в суді. Представники Секретаріату Президента України назвали це «беззаконням».

Уряд Ю.ТИМОШЕНКО заявив про намір почати перегляд приватизації таких активів, як Нікопольський завод феросплавів і ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

У березні 2007 року ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) придбала 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”, заплативши за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.