У Харківській області невідомі закидали гранатами військкомат

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони Дмитро Горбунов, це сталася сьогодні о 1.47.

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За його інформацією, в фасадну частину Лозовського об'єднаного райвійськкоматуневідомі кинули 2 гранати, ймовірно, РГД-5. В результаті двох вибухів пошкоджено фасадну частину будівлі, вхідні двері військкомату, було розбито декілька вікон. Ніхто з військовослужбовців або цивільних працівників військкомату не постраждав. Зловмисники поки не затримані.

Дмитро Горбунов додав, що в даний час на місці події працюють міліціонери Лозовського райвідділу, представники військової прокуратури, військової служби правопорядку. Триває слідство.

Дмитро Горбунов підкреслив, що це вже шостий випадок збройних нападів на військкомати в Харківській області.