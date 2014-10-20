Спецслужби Росії хотіли у день виборів в Києві підірвати літак, обстріляти Кабмін і ЦВК

Контррозвідка СБУ викрила і не допустила реалізацію спланованого спецслужбами Росії сценарію із дестабілізації ситуації в Україні шляхом терористичних актів стосовно вищих посадових осіб держави, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури, організації масових заворушень за участю проросійськи налаштованих громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила речник прес-центру СБУ Олена Гітлянська.

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За її словами, для реалізації спланованого російськими спецслужбами сценарію під прикриттям громадсько-політичного об'єднання “Громадська ініціатива” було створено підпільну диверсійно-терористичну організацію з чіткою структурою, яка включала політичний, правовий, силовий та оперативні блоки.

Як зазначила Гітлянська, встановлено, що керував цією групою завербований російськими спецслужбами громадянин РФ Сергій Растрігін, 1992 року народження, уродженець Харкова, на прізвисько “Віктор-Студент-Архітектор”.

Також до керівництва причетний громадянин України - засновник організації “Кияни за чисте місто”, комендант Антимайдану, завербований ФСБ РФ Олександр Зінченко.

За словами Гітлянської, злочинний задум групи полягав у захопленні адмінбудівель органів державної влади та місцевого самоврядування, проведенні диверсій та терактів на підприємствах зв'язку, транспорту та комунального господарства в столиці.

З цією метою спецслужбами РФ було обладнано у Києві схованку, в якій виявили ПЗРК, протитанкові гранатомети, реактивні вогнемети, гранати.

Також планувалося роздавати та розклеювати листівки від імені так званої «Київської народної республіки», починаючи з 24 жовтня і до дня виборів до Верховної Ради, поінформувала Гітлянська.

Крім того, терористи планували підірвати літак в аеропорту "Жуляни" зранку 26 жовтня, обстріл будівлі Центрвиборчкому в ніч з 25 на 26 жовтня, обстріл будівлі Кабміну у цей самий період.

Загальна сума винагороди угрупованню, як встановили співробітники СБУ, становила 64 тис. 200 доларів, повідомила Гітлянська.

Крім того, диверсійна група мала організувати протестний рух проти дій української влади та масові заворушення для дестабілізації ситуації в Україні. З цією метою планувалася активна робота в середовищі військовослужбовців, агітаційні заходи в трудових колективах та профспілкових організаціях.

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Зокрема, вже підтверджено причетність російської сторони до провокацій і сутичок з правоохоронцями 14 жовтня під будівлею ВР, зазначила речник.

Встановлено чоловіка, який разом з групою молодиків вчиняв бійки. Ним виявився уродженець Росії, 1962 року народження, зареєстрований у місті Луганськ, який мав при собі посвідчення генерала «Донського козачого війська».