Арестовича визначили як "професійного провокатора".

Олексій Арестович потрапив до бази "Миротворець" після того, як заявив про своє звільнення з Офісу президента.

Про це свідчить допис на ресурсі.

На сайті вказані дата й місце народження радника з інформаційної політики ТКГ й скріншоти листувань Арестовича у соцмережах, де він грубо відповідав коментаторам і різко висловлювався про ЗСУ.

Арестовича визначили як "професійного провокатора".

Також "Миротворець" пригадав Арестовичу його зустріч з російським неонацистом Олександром Дугіним у 2005 році. Після того у блогера, мовляв, змінився політичний напрямок і він почав говорити про оборону Криму.

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17 січня Арестович заявив, що звільнився з посади позаштатного радника керівника Офісу президента та радника української делегації у ТКГ щодо Донбасу.

При цьому він наголосив, що "інформація поки неофіційна".

Пізніше блогер уточнив, що звільнитися з ОП його спонукала "слабкість" української влади після подій з "зустріччю" Петра Порошенка в "Жулянах".

Водночас на Банковій про звільнення Арестовича дізналися зі ЗМІ. Формально блогер залишається позаштатним радником, ніяких документів він не підписував.

Олексій Арестович з березня 2021 року, коли прийшов у ТКГ, неодноразово потрапляв у скандали. Проте на Банковій не бачили в цьому ніяких проблем. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що той "свідомо йде на провокації", і "тяжко відпрацьовує свій хліб у ТКГ".

У соцмережі колишній блогер часто не стежить за словами й нецензурно висловлюється щодо своїх опонентів.

Так, Арестович послав користувача, коли його попросили перейти на українську. У вересні 2021 року також стало відомо, що радник глави ОП заявив про "АТО-курорт" на Донбасі, але відповідальності не поніс.

Тоді ж блогер запропонував перейменувати Україну спершу на "Русь-Україну", а потім на "Об’єднані землі України".

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі "Человек среди людей" й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії "Чорний квадрат". Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.