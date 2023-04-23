Дрифтерам роздавали повістки / facebook.com/Bilosh

На зборах "дрифтерів" у Києві представники військкомату роздавали повістки.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, це чергове нагадування для "любителів форсажу" і тих, хто й надалі не усвідомлює, що в країні війна.

"Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями - то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат", - зазначив Білошицький.

Фото з місця подій / facebook.com/Bilosh

Він також зауважили, що поліція неодноразово попереджала про неприпустимість подібних зборів та притягували до відповідальності організаторів, але дарма. 

Фото з місця подій / facebook.com/Bilosh

"Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити", - іронічно додав Білошицький.

Мобілізація в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були запроваджені воєнний стан і мобілізація. Зараз вони діють до 20 травня 2023 року, їх знову подовжать.

30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Документ був оприлюднений 3 січня 2023-го.

7 квітня Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування. Тепер військкомати мають законні права вручати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.  Про це йдеться в постанові уряду №318.

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