Польща звинувачує Білорусь у підтримці агресивних дій нелегалів.

Мігранти з боку Білорусі ввечері у вівторок намагалися вчергове прорвати білорусько-польський кордон.

Про це вранці 24 листопада повідомили у Twitter польські прикордонники.

Біженці застосували проти військових каміння.

"Учора, 23 листопада, близько 19:00, група з понад 100 агресивних іноземців штурмувала кордон Польщі. Летіло каміння у польські служби. Напад стався під контролем білоруських служб", – повідомили у прикордонній службі.

Пізніше поляки заявили про ще одну спробу незаконного перетину кордону на іншій ділянці переходу – з участю 40 мігрантів, які кидали каміння, гілки дерев і світлошумові гранати.

Унаслідок штурмів постраждала огорожа. Як свідчать відзняті польськими прикордонниками кадри, у деяких місцях паркан з колючим дротом повністю вигнутий і знесений.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19. Близько 100 мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Автор: Яна Ставська