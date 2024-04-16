Хоча остаточне рішення було за Києвом, позиція Вашингтона теж відіграла свою роль.

Україна не проконсультувалася зі США перед тим, як досягти попередньої домовленості про мирну угоду з Росією навесні 2022 року. Американцям не сподобалося, що в проекті мирної угоди було передбачено певні зобов’язання США, на які вони не давали згоди. Про це пише Foreign Affairs з посиланням на неназваного колишнього американського чиновника.

"Угода створила би нові юридичні зобов’язання для Сполучених Штатів, зокрема зобов'язання вступити в війну з Росією, якщо вона знову вторгнеться в Україну. Сама лише ця умова зробила б угоду неприйнятною для Вашингтона", – пише видання.

За словами згаданого екс-чиновника, в таких умовах Захід не лише не схвалив російсько-українські домовленості, а пішов шляхом збільшення військової допомоги Києву та посилив санкційний тиск на Росію.

Відео дня

Foreign Affairs наголошує, що це не слід розглядати, як ніби Захід зірвав мирну угоду, адже було багато інших факторів – зокрема остаточна поразка Росії у спробах захопити Київ, Харків, Чернігів та Суми, яка дала українцям надію на можливість перемоги військовим шляхом.

"Щоправда, пропозиції підтримки [поставками зброї] від Заходу, мабуть, зміцнили рішучість Зеленського, а відсутність західного ентузіазму [щодо проекту мирної угоди], схоже, послабила його інтерес до дипломатії", – зауважують автори публікації.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, ситуація на східному фронті "значно погіршилися за останні дні". Українські воєначальники говорять про це публічно. Попри значні втрати, противник нарощує зусилля, використовуючи нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично досягає тактичних здобутків.

Також ми розповідали, що китайський аналітик, який представляє державний Пекінський університет, прогнозує неминучу поразку Росії у більш тривалій перспективі. На його думку, за умови збереження західної підтримки українці зможуть вигнати росіян навіть з Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: