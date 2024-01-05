Українські та російські делегації вели перемовини, але потім світ дізнався про злочини в Бучі.

Стамбульські переговори, які відбулися 29 березня 2022 року між представниками України та Росії, стали ключовою точкою розбіжностей в США щодо війни. Дехто стверджує, що Україна свого часу втратила шанс закінчити війну. Реальна історія малює іншу і набагато складнішу картину, пише The Wall Street Journal.

Під час перемовин російські війська все ще були біля Києва, але ЗСУ завдавали поразки перевантаженим підрозділам РФ.

Зазначається, що в ході переговорів питання членства України в НАТО було найважливішою частиною порядку денного. Також РФ вимагала, щоб чисельність Збройних сил України не перевищувала 85 000 військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських установок. Українські переговірники наполягали на 250-тисячну армію, приблизно на довоєнному рівні, з 800 танками і 1900 од. артилерії.

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"Щойно конференція розпочалася, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив вражаючу заяву з Москви. За його словами, основні цілі СВО були в цілому виконані. Через кілька годин помічник президента РФ Володимир Мединський з'явився на прес-конференції в Стамбулі з ще більш приголомшливою новиною. Він оголосив, що переговори досягли значного прогресу, і Москва вирішила вжити заходів для деескалації конфлікту. Виснажені російські війська почали виводити з Київської області та інших частин північної України", – пише видання.

Також вказано, що згідно з версією Кремля, українські переговірники у Стамбулі прийняли більшість вимог Росії. Домовленості були практично досягнуті, війська РФ залишили центр України, Київ, щоб створити умови для подальших переговорів.

Журналісти відзначають, що Київ притримується іншої точки зору. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, жодна зі сторін не взяла на себе зобов'язань у Стамбулі. Українські та американські офіційні особи кажуть, що Путін не мав іншого вибору, як вивести війська до кінця березня через успіхи ЗСУ.

До того ж, за словами автора статті, після звільнення Бучі світу відкрились наслідки російської окупації з чисельними злочинами. Незважаючи на те, що українські та російські переговірники залишалися на зв'язку, допрацьовуючи документи, розроблені в Стамбулі, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що вбивства, викриті в Бучі, все змінили. Водночас в Москві заявляли про провокацію.

На початку квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва, коли російська та українська команди продовжували контактувати, незважаючи на обурення Зеленського. Джонсон заявив, що Путін повинен зазнати поразки і пообіцяв підтримувати Україну на 1000%.

"Зеленського не треба було довго переконувати. Розмова швидко перейшла до конкретних способів, у які Велика Британія може допомогти українським збройним силам, таких як надання військових поставок. Це була перша краплина в тому, що згодом перетвориться на потік дедалі складнішої західної зброї. Тим часом онлайн-переговори між українськими і російськими командами вщухли", – додає кореспондент.

Він підкреслив, що у Кремлі були впевнені, що саме Вашингтон, а не Лондон, змусив Зеленського відмовитися від переговорів, сподіваючись виснажити Росію у затяжній війні. Один із високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена вказав, що "це повна нісенітниця", тому що США стежили за переговорами, але не впливали на них.

"Нова позиція Зеленського, яка відтоді не змінилася, полягала в тому, щоб вимагати повного виведення російських військ з усіх українських земель, завойованих з 2014 року, включно з Кримом, і притягнення до відповідальності російських чиновників, підозрюваних у воєнних злочинах", – підсумовує автор.

Питання переговорів з РФ

Останнім часом деякі лідери західних країн почали стверджувати, що настав час домовитися про припинення війни на Україні. Однак аналітики вважають, що цей спосіб мислення упускає з уваги масштаби цілей Росії і те, що Кремль реально може запропонувати.

В ГУР зазначають, що Кремль занепокоєним тим, що довга війна несе в собі ризики дестабілізації всередині Росії. За даними української розвідки, ворог бачить небезпеку й у збереженні Україною виходу до Чорного морі.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, мирні переговори з Росією можуть відбутися лише після того, як російські війська покинуть територію України. "Відхід" з Кремля Володимира Путіна сам по собі не є підставою для початку переговорів.

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