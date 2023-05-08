Важливо й принципово два слова які є, тому що перемога безсумнівна і внесок України в перемогу над нацизмом - він безсумнівний.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, куди зникло слово "примирення" в офіційній назві свята, яке відтепер пропонується відзначати 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Народний депутат в ефірі інформаційного телемарафону уточнила, чому важлива та принципова ця деталь.

"Тут важливо, принципово два слова які є - це перемога і пам'ять. Бо перемога безсумнівна і внесок України в перемогу - він безсумнівний. Українці боролися в лавах різних союзних армій, але звичайно, найбільші жертви були саме серед українців, які в червоній армії воювали. Загалом, і серед цивільних, і серед воїнів загинуло 8 мільйонів. Це і пам’ять про них, і пам’ять про тих, хто загалом воював проти нацизму. Так само, як зараз українці воюють проти рашизму - нової версії нацизму", - розповіла Кравчук.

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Депутат додала, що Україна мала перехідний час, щоб переосмислити різницю між 8 і 9 травня.

"Але загалом, основа все ж таки - це перемога у Другій світовій війні над нацизмом і звичайно пам’ять про тих, хто полягли, і тих, хто перемогли", - підкреслила Кравчук.

8 травня - День пам'яті та перемоги

Нагадаємо, у 2015 році Верховною Радою було ухвалено Закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", яким було запроваджено відзначення 8 травня Дня пам’яті та примирення. Водночас 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Президент також подав у Верховну Раду законопроект, яким пропонується встановити в Україні 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Серед іншого, законопроектом передбачено встановити, що 8 травня буде вихідним, а 9 травня зробити робочим днем.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що народні депутати на найближчому пленарному засіданні розглянуть ініціативу президента Володимира Зеленського відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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