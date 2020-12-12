169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого складається з механізованого, танкового та зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного та ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.

У День Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр Десна» імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, разом з главою держави центр відвідали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та інші.

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169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого складається з механізованого, танкового та зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного та ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.

Начальник навчального центру Віктор Ніколюк ознайомив главу держави зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців.

Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, спеціалістів військ ППО. Навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2 у вигляді напівсфери, який відтворює ідентичні реальним бойові дії та дає змогу розрахунку відточити навички. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня в ЗСУ.

«Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових є надзвичайно важливими», – зазначив президент.

Також главі держави продемонстрували навчання з надання першої медичної допомоги пораненим та евакуації пораненого з поля бою.

Крім того, Зеленський ознайомився з системою підготовки танкістів. Зокрема, він переглянув навчання у класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів та екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів.

Також президент оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів. Зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі. На стрільбищі було продемонстровано заняття з вогневої підготовки снайперів.

На тренувальній базі снайпери ЗСУ під час навчання проходять психологічну підготовку, опановують навички стрільби з незручних положень, у русі та на різну дальність різними калібрами. Комплекс має унікальну для Сухопутних військ матеріально-технічну базу.

Крім того, сьогодні відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві. Від імені президента України до стели був встановлений кошик квітів на знак вшанування пам'яті загиблих воїнів-сухопутників.

Довідка УНІАН. У суботу, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України. Його встановлено згідно з Указом президента від 18 жовтня 1997 року «ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави».

Сухопутні війська ЗСУ були сформовані у складі Збройних сил України на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону «Про Збройні сили України» у 1996 році. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні ЗСУ своїх функцій як у мирний, так і воєнний час.

Сучасні Сухопутні війська ЗСУ – це багатофункціональний організм, який складається з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ, технічного й тилового забезпечення.

Як найчисельніший вид та основа бойового потенціалу Збройних сил України Сухопутні війська несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.

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Автор: Вікторія Токарєва