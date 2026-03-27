Частину українців, депортованих зі США, відразу відправили на фронт, - CNN

Десятки українських чоловіків, депортованих зі США, після повернення додому майже одразу потрапляють до лав армії. Деяких мобілізують буквально на кордоні – без можливості навіть побачити родину, пише CNN.
"Я так і не дістався додому"
28-річного Володимира Дудника затримали українські військові одразу після перетину кордону.
"Коли я був у літаку до України, я знав, що мене чекає… Але я сподівався, що мене хоча б спочатку відпустять додому. Я так і не дістався додому. Я ще не бачив своїх батьків", – розповів він.
Після 51 дня навчання та підготовки оператора дронів Дудник опинився на передовій на сході України з позивним "Америка".
Масові депортації і нові ризики
Під час другого президентського терміну Дональда Трампа США посилили міграційну політику. Кампанія депортацій торкнулася і українців, серед яких чимало людей без серйозних судимостей.
Для чоловіків призовного віку це означає додатковий ризик – після повернення їх можуть одразу мобілізувати.
За українським законодавством, чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову. Через війну країна стикається з гострою нестачею особового складу.
Літак призовників
Дудник був одним із 45 чоловіків, депортованих рейсом Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE) у листопаді. За даними українських прикордонників, 24 із них перебували в розшуку за ухилення від мобілізації і були одразу передані до військкоматів.
"У чоловіка, який був зі мною в літаку, було двоє чи троє дітей – і його теж депортували… Інший жив у США 20 років і майже не говорить українською. Його також відправили назад", – розповів Дудник.
Інші депортовані підтверджують, що перевірки у процесі повернення в Україну формальні, а рішення – швидкі. Антон Смовж, якого також одразу направили до навчального центру, каже:
"Під час медогляду вони взяли кров за три хвилини і сказали, що я придатний до служби".
Він згодом залишив армію і переховується. Його родина також постраждала: "Мій син – громадянин США, але фактично його теж депортували, бо дружина не могла залишитися сама з дитиною", – каже він.
Невизначеність для українців у США
За програмою "Єдність за Україну" (U4U) до США в’їхали близько 280 тисяч українців. Але після змін у політиці багато з них опинилися в "підвішеному" статусі.
Юристка Юлія Бікбова пояснює:
"На папері захист для українців все ще діє… але зараз ICE має широкі повноваження затримувати будь-кого".
26-річний Руслан розповідає, що його затримали під час звичайної перевірки: "Я дав їм водійські права… Вони сказали, що я незаконно пересуваюся, наділи кайданки та відвезли до в’язниці".
ʼУкраїнка Дарина, чий чоловік також був затриманий, побоюється найгіршого:
"Зараз в Україні призивають навіть чоловіків із серйозними проблемами зі здоров’ям... Я говорила з жінкою, у якої двоє маленьких дітей. Її чоловіка просто забрали – без доходу, без нічого".
Попри пережите, деякі депортовані не звинувачують США.
"Я розумію, чому країна не хоче іммігрантів-злочинців… Але в моєму випадку мені просто не пощастило", – каже Смовж.
Дудник зізнається: йому пропонували уникнути служби, але він відмовився. Чоловік каже:
"Я бачив так багато могил солдатів… У той момент я сказав собі, що не буду тікати і буду воювати".
Депортація чоловіків призовного віку
Як повідомляв УНІАН, раніше заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що у питанні депортації "ухилянтів" країна керується лише законодавством Європейського Союзу. За його словами, Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців.