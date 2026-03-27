Частину українців, депортованих зі США, відразу відправили на фронт, - CNN

ICE висилає чоловіків призовного віку, а в Україні їх одразу забирають до армії, стверджують американські ЗМІ.

Десятки українських чоловіків, депортованих зі США, після повернення додому майже одразу потрапляють до лав армії. Деяких мобілізують буквально на кордоні – без можливості навіть побачити родину, пише CNN.

"Я так і не дістався додому"

28-річного Володимира Дудника затримали українські військові одразу після перетину кордону.

"Коли я був у літаку до України, я знав, що мене чекає… Але я сподівався, що мене хоча б спочатку відпустять додому. Я так і не дістався додому. Я ще не бачив своїх батьків", – розповів він.

Після 51 дня навчання та підготовки оператора дронів Дудник опинився на передовій на сході України з позивним "Америка".

Масові депортації і нові ризики

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа США посилили міграційну політику. Кампанія депортацій торкнулася і українців, серед яких чимало людей без серйозних судимостей.

Для чоловіків призовного віку це означає додатковий ризик – після повернення їх можуть одразу мобілізувати.

За українським законодавством, чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову. Через війну країна стикається з гострою нестачею особового складу.

Літак призовників

Дудник був одним із 45 чоловіків, депортованих рейсом Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE) у листопаді. За даними українських прикордонників, 24 із них перебували в розшуку за ухилення від мобілізації і були одразу передані до військкоматів.

"У чоловіка, який був зі мною в літаку, було двоє чи троє дітей – і його теж депортували… Інший жив у США 20 років і майже не говорить українською. Його також відправили назад", – розповів Дудник.

Інші депортовані підтверджують, що перевірки у процесі повернення в Україну формальні, а рішення – швидкі. Антон Смовж, якого також одразу направили до навчального центру, каже:

"Під час медогляду вони взяли кров за три хвилини і сказали, що я придатний до служби".

Він згодом залишив армію і переховується. Його родина також постраждала: "Мій син – громадянин США, але фактично його теж депортували, бо дружина не могла залишитися сама з дитиною", – каже він.

Невизначеність для українців у США

За програмою "Єдність за Україну" (U4U) до США в’їхали близько 280 тисяч українців. Але після змін у політиці багато з них опинилися в "підвішеному" статусі.

Юристка Юлія Бікбова пояснює:

"На папері захист для українців все ще діє… але зараз ICE має широкі повноваження затримувати будь-кого".

26-річний Руслан розповідає, що його затримали під час звичайної перевірки: "Я дав їм водійські права… Вони сказали, що я незаконно пересуваюся, наділи кайданки та відвезли до в’язниці".

ʼУкраїнка Дарина, чий чоловік також був затриманий, побоюється найгіршого:

"Зараз в Україні призивають навіть чоловіків із серйозними проблемами зі здоров’ям... Я говорила з жінкою, у якої двоє маленьких дітей. Її чоловіка просто забрали – без доходу, без нічого".

Попри пережите, деякі депортовані не звинувачують США.

"Я розумію, чому країна не хоче іммігрантів-злочинців… Але в моєму випадку мені просто не пощастило", – каже Смовж.

Дудник зізнається: йому пропонували уникнути служби, але він відмовився. Чоловік каже:

"Я бачив так багато могил солдатів… У той момент я сказав собі, що не буду тікати і буду воювати".

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що у питанні депортації "ухилянтів" країна керується лише законодавством Європейського Союзу. За його словами, Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців.

