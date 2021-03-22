У автобусі їхали жителі Івано-Франківська та Чернівців.

Автобус з українцями, який у Польщі потрапив у ДТП, їхав у бік українського кордону. Аварія могла статись через погану погоду.

Читайте такожДруга аварія за місяць: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертвиПро це у коментарі ТСН сказав генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

"П'ятеро людей перебувають у шпиталі. Одна жінка - у важкому стані. Саме зараз потерпілу перевозять до Жешува, де їй робитимуть операцію. Четверо інших мають поламані кінцівки, забої, але їхньому життю нічого не загрожує. Як повідомлялось зранку, другий водій автобуса, який не перебував за кермом, загинув. Інший водій - знаходиться у лікарні", - сказав Павлюк.

За попередніми даними, автобус з українцями у Польщі потрапив у ДТП через слизьку дорогу.

"Зараз наш консул працює у Ярославі у поліції. Також він спілкується із чотирма нашими громадянами, котрих відправляють в Україну. Поки слідство триває. Попередньою причиною аварії стала слизька дорога", - пояснив дипломат.

Наразі генеральний консул у Любліні не називає, з яких областей України потерпілі у ДТП.

"Я поки не можу назвати, звідки потерпілі. Натомість скажу, що ті люди, які повертаються зараз в Україну - з Чернівців та Івано-Франківська", - додав генконсул.

Саме на цьому місці два тижні тому перекинувся український рейсовий автобус. Тоді п’ятеро українців загинуло, десятки потрапили до лікарень. Четверо досі там, двоє - у важкому стані.

ДТП з українцями в Польщі

У Польщі на території Підкарпатського воєводства внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще 5 громадян госпіталізовано. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет. ДТП сталася вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України.

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Автор: Ірина Погоріла