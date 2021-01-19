Білоруський офіцер Ігор Макар, який оприлюднив записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям.
Про це Макар повідомив в інтерв’ю "Радыë Свабода".
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"16 січня я повернувся з Києва до Вільнюса. Після публікації моєї інформації про те, що відбувалося в кабінеті голови КДБ Зайцева в 2012 році, зі мною зв'язалися українські дипломати і обговорили співпрацю в справі розкриття вбивства Павла Шеремета.
На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь в слідчих діях. Можна було це зробити і в Вільнюсі, але краще в Україні. Я проконсультувався зі своєю командою і потім заявив про згоду летіти в Україну…
На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби», - зазначив Макар.
За словами офіцера, він дав українським слідчим набагато більше інформації, ніж було оприлюднено у ЗМІ. Він не публікував усю інформацію, бо тоді деяким людям загрожувала б небезпека.
Макар висловив впевненість, що тепер розслідування вбивства Шеремета зміниться корінним чином.
Вбивство Шеремета: деталі розслідування
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
- У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
- Шевченківський райсуд Києва долучив до справи про вбивства журналіста Павла Шеремета ще 11 томів.
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