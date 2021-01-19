Офіцер переконаний, що тепер розслідування вбивства журналіста зміниться корінним чином.

Білоруський офіцер Ігор Макар, який оприлюднив записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям.

Про це Макар повідомив в інтерв’ю "Радыë Свабода".

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"16 січня я повернувся з Києва до Вільнюса. Після публікації моєї інформації про те, що відбувалося в кабінеті голови КДБ Зайцева в 2012 році, зі мною зв'язалися українські дипломати і обговорили співпрацю в справі розкриття вбивства Павла Шеремета.

На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь в слідчих діях. Можна було це зробити і в Вільнюсі, але краще в Україні. Я проконсультувався зі своєю командою і потім заявив про згоду летіти в Україну…

На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби», - зазначив Макар.

За словами офіцера, він дав українським слідчим набагато більше інформації, ніж було оприлюднено у ЗМІ. Він не публікував усю інформацію, бо тоді деяким людям загрожувала б небезпека.

Макар висловив впевненість, що тепер розслідування вбивства Шеремета зміниться корінним чином.

Вбивство Шеремета: деталі розслідування

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Шевченківський райсуд Києва долучив до справи про вбивства журналіста Павла Шеремета ще 11 томів.

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Автор: Дмитро Захаров