Сьогодні комітет рекомендував проєкт закону для ухвалення в першому читанні.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства. Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін в мережі Х.

За його словами, комітет сьогодні рекомендував законопроєкт про реєстровані партнерства №9103 для ухвалення в першому читанні.

"Нам кажуть, що одностатеві сімʼї це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації — нормально, хлопці, робіть", - заявив нардеп. Відео дня

Гурін впевнений, що легалізація одностатевих сімей зміцнює інститут сімʼї в країні. Він також підкреслив, що виступає за право на використання допоміжних репродуктивних технологій одностатевими парами та усиновлення.

Крім того, нардеп поінформував, що законопроєкт залишилося підтримати ще комітету Верховної Ради з питань правової політики.

"Та профільний правової політики головне, а він гомофобний", - зазначив він, відповідаючи на запитання, проходження яких комітетів ще залишилося.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що реєстрованим партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки, що корелює з визначенням сім'ї, відповідно до норм Сімейного кодексу України. При цьому в документі уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

"Після державної реєстрації, партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом та чи ведуть спільно домашнє господарство. Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться)", - пояснюється у документі.

Одностатеві шлюби в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні 2023 року до Верховної Ради на реєстрацію подали законопроект про цивільні партнерства (№9103). Наприкінці травня 2023 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар, заявивши, що Україна обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких лежать права людини.

На початку червня народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, який є одним зі співавторів законопроєкту, заявив, що цей документ є важливим з точки зору цивільного та сімейного права.

"Це давно назріле питання. Якщо подивитися на сімейне, цивільне законодавство більшості європейських країн, то ми побачимо, що цей інститут цивільних партнерств вже давно закріплений. І в цивільних кодексах, і в сімейних кодексах", - сказав він.

Для України ж, додав Мережко, це важливо з точки зору цінностей та прав людини. Він підкреслив, що засади толерантності та захисту прав людини є фундаментом європейської культури та європейської цивілізації.

"Цей закон допомагає унормувати, врегулювати важливі питання, пов’язані з правами, цивільними правами людини. З питаннями власності також. І багато інших питань цивільно-правового характеру", - сказав парламентарій.

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