Майже 300 тисяч українців виїхали та не повернулися з-за кордону у 2025 році, - Опендатабот

Кількість громадян, що виїхали та не повернулись, скоротилась торік.

За 2025 рік рік 290,3 тисячі українців виїхали за кордон і так і не повернулись. Це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році. Про це свідчить дослідження Опендатабот.

Зазначається, що загалом 3,1 млн громадян офіційно поїхало з України за 4 роки повномасштабної. З них 72% у перший рік великої війни.

Дослідження показало, що 37 088 261 офіційний перетин кордону було зафіксовано в Україні у 2025 році. 18,4 мільйона разів люди заїжджали в Україну і 18,7 мільйона разів – виїжджали з неї.

86% перетинів здійснили саме громадяни. Загалом мандрували українці частіше: торік кордон перетинали близько 2,7 мільйона разів щомісяця. До порівняння, у попередніх роках цифра була меншою й трималася на рівні 2,5 мільйона.

"Попри те, що рік до року кордон перетинають частіше, кількість умовних неповернень – себто різниця між громадянами, що виїхали, та тими, хто повернувся – поступово скорочується. За рік з України виїхали 16,1 мільйона українців, а повернулися – 15,8 мільйона. Різниця – 290 тисяч громадян, які не повернулись. Це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році – тоді додому не повернулось майже 443 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відзначається, що загалом 3,1 мільйона громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки повномасштабної війни. 72% з них зробили це в перший рік повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі прийняв законопроєкт про скасування спеціальних правил для українських біженців. Тепер на громадян України в цій країні поширюватиметься загальна система тимчасового захисту для всіх іноземців.

Нові правила набудуть чинності з 5 березня 2026 року. Також в уряді Польщі пояснили своє рішення тим, що це дозволить заощадити кошти для державного бюджету.

