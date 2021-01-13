Водночас половина українців очікують, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Майже 40% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

Читайте такожНайгірше попереду: 2021 рік може стати великим розчаруванням для геймерів

Про це свідчать дані щорічного міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні було проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на початку грудня 2020 року.

Так, згідно з результатами опитування, 43% опитаних із 41 країни світу вважають, що наступні дванадцять місяців будуть кращими за попередні, 24% - що будуть гіршими та 26% - такими ж.

Песимізм найвищий у Гонконзі (57% вважають, що стане гірше), тоді як оптимізм найсильніший в Азербайджані (73% - що стане краще).

Натомість, 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

Результати міжнародного опитування також свідчать, що оптимізм респондентів щодо 2021 року не поширюється на думки щодо розвитку світової економіки.

"Як удар для багатьох підприємств прозвучить те, що споживчі витрати наступного року, ймовірно, будуть невеликими. Приблизно кожен другий (46%) вважає, що 2021 рік буде роком економічних труднощів, і лише 25% вважають, що це буде рік економічного процвітання", - йдеться в результатах опитування.

За даними соціологів, у цілому саме громадяни ЄС підтримують цей песимізм, оскільки 63% з них вважають, що наступний рік буде економічно складним.

Водночас, серед українців 51% вважають, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Міжнародне опитування кінцевого року Gallup International (EoY) – це щорічна традиція, започаткована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. Цього року воно було проведено у 41 країні світу.

В Україні дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, окрім окупованих АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи