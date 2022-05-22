Іменитий архітектор бере участь у відновленні зруйнованого під час війни Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про плани з відновлення міста і співпрацю з архітектором Норманом Фостером, який спроектував Лондонський хмарочос Мері-Екс і офіс Apple.

В даний час іменитий архітектор бере участь у відновленні зруйнованого війною Харкова, розповів Терехов під час телемарафону.

"Я спілкувався з групою архітекторів, які працюють сьогодні над планом відновлення Харкова. Кращі архітектори світу сьогодні працюють над тим, яким буде місто Харків. Те технічне завдання, яке я підготував, воно реальне за 3 роки. Дуже багато залежатиме від економіки та фінансування", - зазначив мер.

Він додав, що веде переговори з міжнародними фінансовими установами, великими інвесторами, щоб вони "заходили" до Харкова.

"Перш за все, про що вони мене запитують - про безпеку. Більш того, дуже багато людей позбавлено свого житла. Зараз у Харкові підлягає знесенню 491 будинок", - повідомив мер.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Харкові стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. За даними харківського мера, в результаті війни близько 30% житлового фонду знищено. Також він зазначив, що при будівництві нових мікрорайонів обов'язково врахують досвід, отриманий під час війни.

Вас також можуть зацікавити новини: