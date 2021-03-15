Кияни обурені проведенням робіт у ранкові години.

У Києві сьогодні зранку утворилася величезна черга на вході на станцію метро "Почайна".

Відповідні фото з'явилися в соцмережі.

Причиною є встановлення нових турнікетів на станції.

"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто "відмінно" виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу у приміщення метро", - пише "Київ оперативний" у Facebook.

На сторінці КП "Київський метрополітен" днями повідомлялося, що з 13 до 16 березня південний вестибюль "Почайної" не працюватиме через заміну старих турнікетів на сучасні. У коментарях до допису деякі кияни сьогодні висловили обурення штучно створеним натовпом на станції.

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Автор: Юрій Годован