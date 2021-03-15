У Києві сьогодні зранку утворилася величезна черга на вході на станцію метро "Почайна".
Відповідні фото з'явилися в соцмережі.
Причиною є встановлення нових турнікетів на станції.
"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто "відмінно" виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу у приміщення метро", - пише "Київ оперативний" у Facebook.
На сторінці КП "Київський метрополітен" днями повідомлялося, що з 13 до 16 березня південний вестибюль "Почайної" не працюватиме через заміну старих турнікетів на сучасні. У коментарях до допису деякі кияни сьогодні висловили обурення штучно створеним натовпом на станції.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Чекайте черг: станція київського метро "Харківська" закриє один вестибюль на ремонт
- "Київський портал до Пекла": підземний перехід у столиці видовищно залило окропом з тепломережі
- У Києві на відремонтованій станції "Святошин" посипалася штукатурка і відпадає плитка
- Переповнені станції київського метро показали на відео
- "Потяг добра": у київському метро з'явився вагон з фото безпритульних тварин (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram