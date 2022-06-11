Пес з позивним "Граф" став новобранцем.

У Донецькій області поліцейські підрозділу КОРД врятували ротвейлера.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Правоохоронці побачили собаку поблизу лінії фронту, де виконували бойове завдання. Йому дали позивний "Граф".

"Він сам прийшов до нас у пункт дислокації. Величезний пес з добрими, сумними очима. Така ситуація, що ми з ним обидва залишилися без домівки… Тому зараз несемо службу разом", - розповів спецпризначенець з позивним "Адвокат".

Відзначається, що поліцейські так і не змогли знайти господарів ротвейлера, тому залишили його у себе.

"Залишити собаку не змогли – він би не вижив, худий, хворий. Вилікували, відгодували. Тепер Граф - повноцінний кордівець, вірний бойовий друг, що служить народу України", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції кажуть, що пес має сталевий характер і здатен віддати життя заради людей, "як і належить бійцю спецпідрозділу".

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці Донецької області собака Бадді чекає своїх господарів на руїнах знищеного окупантами будинку.

Нагадаємо, раніше у Національній гвардії України розповіли, як один з бійців знайшов собі чотирилапого помічника під час боїв на Київському напрямку.

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