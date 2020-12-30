29 грудня колишньому народному депутату, екс-президенту корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та у вимаганні. Прокурори попросили суд застосувати до Микитася привід.

Колишній народний депутат, екс-президент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась не з’явився на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі щодо викрадення людини та здирництво.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання прокуратури мав розглядати Шевченківський райсуд Києва.

Прокурори столичної прокуратури, які представляють сторону обвинувачення, заявили, що до Микитася необхідно застосувати привід, оскільки він належним чином був поінформований про засідання суду.

Натомість суддя Анна Абасова зазначила, що суд не має доказів того, що Микитась був належним чином повідомлений про сьогоднішнє засідання, й оголосила перерву у засіданні до 16:00.

Підозра Микитасю через викрадення

29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

Справа Микитася про корупцію: що відомо

Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано збитків на 81,64 млн грн.

За даними слідства, у 2000-х роках головне управління внутрішніх військ МВС (з березня 2014 року - ГУ Нацгвардії) та «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн нижчою, ніж вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Микитасю також додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за надання хабара за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта у цій справі.

2 грудня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

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Автор: Дмитро Хилюк