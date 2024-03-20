Чернєв стверджує, що складно сказати, який вигляд матиме законопроект, тому що не всі поправки проходять.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки може закінчити розгляд поправок до другого читання законопроекту про мобілізацію наступного тижня. Про це розповів заступник голови комітету Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, профільний комітет розглянув майже півтори тисячі поправок.

"Ми пройшли майже півтори тисячі поправок на сьогоднішній день, у принципі процес іде досить швидко. Я сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками", - заявив нардеп.

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При цьому він стверджує, що складно сказати, який вигляд матиме законопроект, тому що не всі поправки проходять.

Законопроект про мобілізацію - деталі

Уряд ще наприкінці січня передав до парламенту оновлений законопроєкт про мобілізацію. Рада вже підтримала проєкт закону в першому читанні. Пізніше до документа подали понад 4 тисячі правок.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію щодо захисту рекрутів для служби в конкретному підрозділі, а не "де завгодно".

19 березня Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України розглянув 660 поправок до нового закону про мобілізацію.

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