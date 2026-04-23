Поліція сама не зможе повністю виконати мобілізаційні завдання, - Вигівський

Він поскаржився на великий некомплект Нацполіції.

Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні завдання і на це є причини.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський інтерв'ю РБК-Україна. "Поліція самостійно не зможе виконати мобілізаційні завдання в повній мірі по ряду причин – великий некомплект Нанцполіції, додані функції, які зʼявились у зв’язку з війною", - сказав він.

Вигівський нагадав, що є такий вислів "війна все спише", але не для поліції.

"Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни, і далі працювати з населенням", - висловив думку голова Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого міністр оборони Михайло Федоров розповів, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, її буде запропоновано для вирішення накопичених роками проблем та збереження обороноздатності країни.

Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин заявив, що поліція матиме можливість проводити перевірки документів громадян, якщо перебере на себе таку функцію від працівників територіальних центрів комплектування.

Відповідаючи на запитання щодо можливості передачі функції патрулювання та перевірки документів від працівників ТЦК до поліції, він зауважив, що у Національній поліції працює 220 тис. працівників: "Чи зможе ця інституція проводити такі перевірки? Так, зможе. Кількість дозволяє. Які будуть запроваджені правила затримки громадян, з яких причин, - це теж можна проговорити, ініціювати такий законопроєкт і проголосувати".

