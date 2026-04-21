Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід для поліцейського-втікача

На суді фігурант заявив, що шкодує про свої дії.

Печерський суд обрав запобіжний захід для одного з патрульних поліцейських, який залишив цивільних людей під час теракту в Києві.

За рішенням суду, поліцейського Михайла Дробницького триматимуть під вартою до 18 червня. Також він може внести 266 тис. грн застави.

"266 тис. – це не 3 млн і 10 млн": прокоментував рішення суду адвокат поліцейського. Він також підтвердив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, прокуратура просила для 27-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді як адвокат поліцейського наполягав на домашньому арешті.

"Мені дуже шкода, що так сталося. Я кожного дня прокручую це собі в голові", – заявив під час засідання підозрюваний.

Теракт у Києві: що відомо

Нагадаємо, раніше про підозру двом поліцейським, які покинули цивільних під час теракту в Києві повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, екіпаж з правоохоронцями прибув на виклик щодо стрілянини і мав при собі зброю. Однак поліцейські не застосували її, хоча мали на це право й покинули місце події, лишивши поранених цивільних.

Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, реагуючи на втечу поліцейських під час стрілянини, доручив провести службове розслідування їхніх дій та надати всю інформацію у ДБР. Цих співробітників поліції відразу ж було відсторонено від виконання службових обов’язків на період перевірки.

Вас також можуть зацікавити новини: