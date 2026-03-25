У квітні з'являться перші рішення щодо порушень з боку ТЦК: нардеп розповів, чого чекати

Окремо розглянуть питання справедливого розподілу мобілізаційного навантаження.

Міністерство оборони працює над зменшенням конфліктів під час мобілізації та порушенням прав людини з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це розповів Федір Веніславський – член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що у квітні очікуються вже перші напрацювання в цьому питанні. Після чого їх мають винести на детальне обговорення.

Окремо мають звернути увагу на справедливий розподіл мобілізаційного навантаження. За словами нардепа, йдеться про ситуації, коли в окремих громадах та селах мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина виглядає інакше.

Нардеп відзначив, що цю відмінність особливо гостро відчувають військові, які повертаються з фронту на лікування. На тлі цього в них виникає відчуття "двох паралельних реальностей". Де одна пов'язана з війною, а інша – з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти й забезпечать сектор безпеки й оборони всім необхідним", – пояснив Веніславський.

Нагадаємо, в лютому очільник Міноборони Михайло Федоров анонсував реформу мобілізації в Україні. Він тоді зазначав, що планується запровадити комплексні рішення, які могли б розвʼязати "накопичені роками проблеми" і водночас "зберегти обороноздатність країни".

Раніше полковник ДШВ Володимир Кобилянський відзначав, що повністю зупинити мобілізацію в Україні неможливо, допоки триває велика війна з Росією. Він зазначив, що повністю перекласти цю задачу на рекрутинг неможливо.

