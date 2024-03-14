Військовослужбовець, який повернувся з фронту, зазначає, що бувають випадки, коли громадяни з обуренням ставлять до працівників ТЦК.

В українському суспільстві часто упереджено ставляться до працівників територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки. Так вважає 22-річний військовослужбовець Мирослав Перепічка, який майже рік, з червня 2023 року, служить в Івано-Франківському міському ТЦК.

Він розповідає, що за цей час неодноразово чув слова від перехожих: "Самі йдіть на фронт". Проте боєць з 25 лютого до осені 2022 року боронив Україну від російської армії, зокрема на Миколаївщині. Через поранення та тривалу реабілітацію Перепічка почав нести службу в рідному місті, пише "Суспільне".

"Стараєшся пояснити, що ти тільки з фронту, а до них не доходить", – зазначає військовий, пояснюючи, що до його обов’язків входить охорона адміністративних будівель, пошукові заходи та поховання військовослужбовців. Вручати повістки йому доводилося нечасто.

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"Було таке кілька разів, що підходили до чоловіків. Я завжди старався культурно, ввічливо представитися, показати військовий квиток, спитатися його дані. Більшість людей нормально ставилися, але, бувало, траплялися й такі люди, що починали "кіпішувати", казали: "А самі йдіть туди, а ви там не були". Стараєшся пояснити, що ти тільки звідти, а до них от не доходить. А деякі говорять: "Чого ти сюди приїхав? Ти мав там залишитися", – розповідає Мирослав Перепічка.

Він зазначає, що особливо неприємно, коли читає коментарі в Telegram-каналах, які інформують про вручення повісток.

"Там люди таке пишуть, що от в голові не вкладається. Деякі чоловіки пишуть, що треба жінок відправляти воювати, деякі пишуть, що от ми не вийдемо на протест, тому що нас одразу загребуть, нехай жінки виходять. І багато таких повідомлень, коли не можна назвати їх чоловіками", – підкреслює військовий.

За його словами, обурює, коли люди кажуть, що "в ТЦК сидять тільки ті, хто відкупився". Він пояснює, що в роті охорони Івано-Франківського міського ТЦК та СП 70-80% працівників – військові, які, як і він, повернулися із зони бойових дій.

"Обурює те, коли люди кажуть, що в ТЦК сидять тільки ті, хто відкупився. Це – дуже накручений міф, що в ТЦК служать підкупні, родичі комісарів, "свої" або взагалі не з Франківська. У нас більшість хлопців – після бойових, з різних бригад і підрозділів. Тобто багато бійців, які вже побачили достатньо, отримали поранення і не можуть нести службу в зоні бойових дій. Вони вирішили перевестися в ТЦК і служити тут", – підсумовує військовий.

Мобілізація в Україні

Начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий пояснив, як визначають покарання громадянину у разі неявки за повісткою. Він заявив, що покарання залежить від виду врученої повістки.

Колишній керівник управління зі спецрозслідувань та справ Майдану у ГПУ, який наразі служить у ЗСУ під позивним "Прокурор" Сергій Горбатюк заявляє, що наразі в армії є багато типових проблем. Особливу увагу він звернув на саботаж рекрутингу.

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