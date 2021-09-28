У МОЗ також назвали 6 областей, які знаходяться під пильним контролем, тому що там більш як 40% шкіл навчається дистанційно.

В Україні 3300 шкіл перейшли на дистанційне навчання через недостатній рівень COVID-вакцинації педагогів.

Про це повідомила заступник міністра освіти Віра Рогова в ефірі телеканалу "Сніданку з 1+1".

За її словами, найбільше таких навчальних закладів у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях.

"Ці області знаходяться зараз під пильним контролем, оскільки понад 40% шкіл в них вчиться дистанційно", - уточнила Рогова.

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Вона заявила, що на момент запровадження "жовтої зони" карантину в Україні було понад 4600 закладів освіти на дистанційній формі навчання. Станом на 28 вересня їх кількість скоротилася до 3300.

Вона додала, що лідерами з вакцинації в школах є Київ, а також Сумська, Луганська, Донецька і Харківська області.

Нагадаємо, з 23 вересня вся Україна перейшла в "жовту зону" карантину. Школи, в яких рівень вакцинації від коронавірусу серед працівників закладу менш ніж 80%, будуть працювати дистанційно.

Раніше, як писав УНІАН, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що 34% шкіл України мають понад 80% вакцинованих працівників.

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Автор: Вікторія Гордієнко