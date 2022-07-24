Також окупанти оголосили винагороду за будь-яку інформацію про українських патріотів.

Російські окупанти в Херсонській області почали полювання на українських патріотів, які з перших днів окупації змушені були працювати під землею.

Про це повідомив перший заступник голови -Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Для них настільки важливо придушити рух спротиву, що застосування патріотичної символіки, або жовто-блакитних стрічок і прапорів офіційно прирівняли до екстремізму", - повідомив Соболевський.

За його даними, окупанти оголосили винагороду за будь-яку інформацію про українських патріотів і провели сотні обшуків по всій області за адресами активістів, а також в комунальних підприємствах Херсонської облради.

"А щоб зафарбувати українські символи створили спеціальні групи нібито місцевої молоді, яка малює на ній триколор. Але чомусь на фото та відео в цієї "місцевої молоді" обличчя прикриті масками, абоззаду знімають", - наголосив Соболевський.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня стало відомо, що у Херсонській області росіяни обіцяють гроші за інформацію про патріотів України, які залишилися в окупації. Також загарбники шукають діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, військовослужбовців Збройних сил, які залишилися в Херсоні або інших населених пунктах області.

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