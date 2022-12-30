На під'їздах і на самому Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори через те, що російські окупанти перевіряють всі автомобілі. Про це повідомляє підконтрольний окупантам ресурс "Кримінформ" і Телеграм-канал Mash.
"Величезна черга утворилася через перевірку безпеки кожного авто", - пишуть автори останнього. Як розповіли свідки, за дві години можна проїхати максимум 500 метрів і далі намертво стати.
Mash стверджує, що пропускають тільки військову техніку і пасажирські автобуси на виділеній смузі, а всіх інших просять вивернути кишені.
Передбачається, що так буде до 21 січня - до пом'якшення "заходів безпеки" на анексованому півострові. Учасників дорожнього руху окупанти просять з розумінням поставитися до ситуації.
Вибух на Кримському мосту 8 жовтня
Вранці 8 жовтня стався сильна пожежа на Кримському мосту. Виявляється, після потужного вибуху два автомобільних прольоти були обрушені, вони впали у воду.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. У самій українській службі безпеки жартували з цього приводу, не підтверджуючи офіційно причетність до "полум'яної" події.
Після вибуху Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту і почав пригрожати Україні.