Місцеві пабліки пишуть, що окупанти перевіряють всі автомобілі на Кримському мосту за допомогою рентгена.

На під'їздах і на самому Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори через те, що російські окупанти перевіряють всі автомобілі. Про це повідомляє підконтрольний окупантам ресурс "Кримінформ" і Телеграм-канал Mash.

"Величезна черга утворилася через перевірку безпеки кожного авто", - пишуть автори останнього. Як розповіли свідки, за дві години можна проїхати максимум 500 метрів і далі намертво стати.

Mash стверджує, що пропускають тільки військову техніку і пасажирські автобуси на виділеній смузі, а всіх інших просять вивернути кишені.

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Передбачається, що так буде до 21 січня - до пом'якшення "заходів безпеки" на анексованому півострові. Учасників дорожнього руху окупанти просять з розумінням поставитися до ситуації.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

Вранці 8 жовтня стався сильна пожежа на Кримському мосту. Виявляється, після потужного вибуху два автомобільних прольоти були обрушені, вони впали у воду.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. У самій українській службі безпеки жартували з цього приводу, не підтверджуючи офіційно причетність до "полум'яної" події.

Після вибуху Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту і почав пригрожати Україні.

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