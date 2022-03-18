Почувши, що українським військовим потрібні такі дрони, хлопчик захотів віддати їм свій подарунок.

В Сумській області 6-річний хлопчик передав Збройним силам України свій подарунок на день народження – квадрокоптер.

Про це розповіли в Освітньому центрі Верховної Ради у Telegram-каналі.

"Юний козак із Кролевця довго мріяв про квадрокоптер. І батько подарував його на день народження", – розповіли в центрі.

Однак, почувши, що українські військові потребують таких дронів, хлопчик захотів віддати їм свій подарунок.

"Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають", – сказав хлопчик.

Як повідомляв УНАН, 11 березня стало відомо, що колишня зв'язкова УПА віддала свою сукню з заслання на маскувальні сітки для ЗСУ. 91-річна жінка передала волонтерам свою сукню, на яку у Воркуті на засланні півроку збирала гроші, щоб із неї зробили маскувальну сітку для українських воїнів.

А 2 березня 82-річний чоловік на Буковині перерахував ЗСУ всі свої заощадження - 100 тис. грн і $10 тис. Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.