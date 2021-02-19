Жінка розлютилася, коли відвідувач почав знімати порушення на камеру.

Працівницю одного з відділень «Укрпошти» в Кривому Розі попросили перейти на українську і зауважили, що вона без захисної маски. Однак жінка у відповідь викликала поліцію.

Відео з’явилося у YouTube.

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Правоохоронцям телефоном жінка представилася як адміністраторка відділення і поскаржилася, що відвідувач знімає її на відео. Водночас містянину, який поцікавився, чому вона відмовляється говорити українською та чому без маски, та відповіла: «Ви не маєте права мене тут знімати. Вийдіть геть, ще раз вам кажу».

«Ні, я дочекаюся поліції. Може, ви хоч би маску надягнули?», – запитав відвідувач. Потім чоловік попередив, що доповість про її поведінку керівництву компанії. Своєю чергою, працівниця «Укрпошти» пообіцяла подати заяву до суду за начебто погрози.

«Я розмовляю, як мені зручно, і ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти. Я бачу, розумні дуже (…) Поводитеся, як бидло», – заявила адміністраторка.

– Справді?

– Так.

– А дайте характеристику, будь ласка, як поводиться бидло.

– Я сказала, вийдіть звідси.

– Ні. Я чекаю поліцію.

– Ви не маєте ніякого права мене знімати! Ви взагалі, хто такий?!

– Я – ваш клієнт.

– Хто ви такий, щоб мене знімати?! Хто вам дав таке право?!

– Законодавство України.

– Де таке там написано? Покажіть мені, що ви маєте право мене знімати.

– Я маю право зафіксувати порушення робітника пошти.

Потім чоловік зауважив: «Ви не носите маску, відповідаєте не державною мовою, ви відмовляєте мені у наданні послуг. Тоді хто тут і що порушує? Можете мені сказати? І хто з нас бидло?». Жінка поспілкувалася з поліцією, але після цього заспокоїлася.

Мовний закон в Україні: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари, послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачені штрафи.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

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Автор: УНІАН