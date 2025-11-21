Погода буде контрастною: синоптикиня розповіла, кому пощастить провести теплі вихідні

На Заході країни буде холодніше, а ось на Півдні продовжується тепла осінь.

У найближчі суботу-неділю погоду визначатимуть циклон та атмосферні фронти. У західних областях України погода буде складна, написала синоптикиня Наталка Діденко.

Вона уточнила, що на Заході України очікується сніг. Через налипання мокрого снігу на дорогах можлива ожеледиця.

На півночі України переважатиме дощ. У центральних областях дощ пройде місцями.

На півдні та на сході без опадів.

Температура повітря на вихідних буде контрастною. Якщо у західних областях буде холодно, вдень +1+4 градуси, а місцями можливі невеликі "мінуси". А на півночі у суботу буде +5+7 градусів, а у неділю +3+6 градусів.

У центральних областях погода буде різною На Вінниччині у суботу очікується +6+8, у неділю +2+5 градусів. А на решті території центральної частини дуже тепло, +11+16 градусів.

На сході України 22-23 листопада очікується +13+17 градусів. У південній частині ще тепліше - +15+20 градусів тепла.

У Києві 22-23 листопада часом дощ. У суботу +6+8 градусів, у неділю +4+6 градусів.

"Погода складна, контрастна, тому уважно до себе, до тих, хто поруч. У таку погоду на Майдані ми здобували реальну свободу, чудово знаємо ці листопадові синоптичні неймовірні кандібобери та, що там казати, непрості погодні прояви. Тому, як завжди, тримаємо себе й свою країну у рівновазі, свободі, гідності та любові", - написала вона.

Нагадаємо, що холодну погоду західним областям принесло арктичне повітря, яке переважає у цій частині Європи. Решта території України продоажує прогріватися завдяки теплому та вологому повітрю, тому до кінця місяця холодів не очікується. Хоча невеликі заморозки цілком можливі.

