Україна передала Литві російського військового, який підозрюється в катуванні полонених, серед яких був литовський волонтер.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ). Заступник голови СБУ бригадний генерал Сергій Наумюк наголосив, що це вперше з початку повномасштабної війни, коли Україна видала військового РФ іншій державі.

"Україна передала Литві військового РФ, який підозрюється у воєнних злочинах на території нашої держави. Фігурант катував полонених, а серед потерпілих від його дій був громадянин Литви, який займався волонтерством в Україні", - сказано в повідомленні.

В СБУ повідомили, що затриманий громадянин РФ Марген Гаджимагомедов, інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ, катував полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій на території тимчасово окупованого аеродрому в Мелітополі.

У застінках до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та били струмом.

В СБУ зазначають, що українські захисники взяли Гаджимагомедова у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

В повідомленні сказано, що Вільнюський міський суд визнав фігуранта підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни.

"Відповідно до Кримінального кодексу Литови, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, вчинені шляхом їх катування і незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув’язнення", – прокоментував подію заступник генерального прокурора Литви Гінтас Іванаускас.

Ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії місто Мелітополь Запорізької області було окуповане. З того часу в ньому почалося мародерство та масові викрадення людей.

Загарбники в місті знімали пропагандистські ролики, начебто вони вивозять на останній блокпост жителів і депортують їх. Тодішній мер Мелітополя Іван Федоров зазначав, що насправді росіяни нікого не депортували, а після знімання роликів забирали в полон людей і змушували їх рити окопи або знущалися з них.

