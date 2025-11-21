Відбувається координація між європейськими лідерами для обов’язкового врахування принципових позицій.

Лідери провідних європейських держав погодились з українським президентом, що нинішня лінія фронту фронту має бути відправною точкою для будь-яких територіальних обговорень.

Про це йдеться у повідомленні за підсумками телефонної розмови канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, сказано у релізі на сайті уряду Німеччини.

Розмова з лідерами Німеччини, Франції та Британії

Зокрема, лідери підтвердили непохитну і повну підтримку України на шляху до довготривалого і справедливого миру. Водночас, Мерц, Макрон, Стармер і Зеленський привітали зусилля США з припинення війни.

При цьому, лідери вітають відданість суверенітету України і готовність надати Україні надійні безпекові гарантії. Вони домовились тісно координувати свої кроки між собою та іншими європейськими партнерами, а також з Вашингтоном.

"Вони погодились продовжувати відстоювати мету захисту життєво важливих європейських і українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає, серед іншого те, що лінія зіткнення залишається відправною точкою для досягнення будь-якого порозуміння, і що Збройні сили України повинні залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, лідери узгодили позицію, що будь-яка угода стосовно європейських держав, Європейського Союзу або НАТО вимагатиме схвалення від європейських партнерів та консенсусу між союзниками.

Своєю чергою, Зеленський у Telegram подякував Макрону, Стармеру і Мерцу за принципову підтримку України та усіх українців.

"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. "Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", - повідомив Зеленський.

Нарада с Сибігою та українською дипломатичною командою

Окремо Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та українською дипломатичною командою.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир", - наголосив Зеленський.

"Мирний план" Трампа щодо України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Axios оприлюднило 28 пунктів для потенційної угоди між Україною і Росією для завершення війни. У цих пукнтах занчною мірою враховуються вимоги Росії щодо капітуляції України.

Зокрема, пропонується, аби Україна вивела свої війська з тої частини Донеччини, яку не можуть окупувати російськими загарбники. Інші територіальні здобутки залишаться за окупантами. У документі зазначено, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО та зменшити чисельність ЗСУ.

При цьому, у плані з 28 пунктів, презентованому Зеленському в четвер міністром армії США Деном Дрісколлом, просто йдеться про те, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки". Однак поряд із цим США представили українцям ще один проєкт угоди.

У додатковому проєкті сказано, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" Росії на Україну "розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства.

