'Мирний план' США обвалив ціни на газ у Європі: на ринку заговорили про повернення Росії

В разі підписання мирної угоди між Україною та РФ, за словами деяких аналітиків, ЄС може відновити імпорт російського газу.

Ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року, оскільки прогнози погоди на континенті покращилися, а трейдери зважують перспективи американської "мирної угоди" щодо завершення російсько-української війни, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що вартість блакитного палива обвалилася, оскільки очікуване підвищення температури повітря означає, що для опалення знадобиться менше газу - відповідно, споживання впаде. За словами метеоролога компанії Vaisala Метью Дросса, початок грудня "буде теплішим, ніж очікувалося раніше".

Крім того, трейдери стежать за розвитком подій довкола мирного плану, розробленого, за неофіційною інформацією, США спільно з РФ.

Відео дня

"Мирна угода з Росією - хоч і дуже невизначена на даний момент - може пом'якшити санкції проти країни. Колишній головний постачальник газу до Європейського Союзу зараз покриває лише близько 10% імпорту палива, але додатковий експорт енергоносіїв з Росії на світовий ринок - включаючи нафту - може вплинути на ціни", - зазначають журналісти.

Газовий аналітик Том Марзек-Мансер додає, що завершення російсько-української війни може поставити хрест на європейській забороні на імпорт російського газу.

"Мирний план" США стосовно завершення російсько-української війни

Як повідомляв УНІАН, У ЗМІ з’явилася інформація про новий "мирний план" завершення російсько-української війни. Він начебто складається з 28 пунктів, серед яких, окрім уже відомих вимог РФ щодо Донбасу, скорочення чисельності української армії та закріплення статусу російської мови. Також він передбачає реінтеграцію Росії у світову економіку.

Зі свого боку, Україна має отримати гарантії безпеки та допомогу у відбудові.

За інформацією джерел журналістів, США вимагають від України погодитися на мирний план до 27 листопада.

Водночас Україна на офіційному рівні не налаштована на територіальні поступки ворогу. Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до роботи над мирним планом американської сторони, але додала, що земля не продається.

Вас також можуть зацікавити новини: