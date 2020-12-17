Рятувальники показали, як недотримання порад може призвести до пожежі.

Рятувальники нагадали про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки під час новорічних свят.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України в м. Києві, під час новорічних та Різдвяних свят значно зростає кількість пожеж, спричинених неправильною експлуатацією несертифікованих або низької якості піротехнічних виробів та електрогірлянд.

"Так, упродовж трьох місяців зимового періоду 2019/2020 року внаслідок необережного поводження з піротехнічними виробами виникло 18 пожеж, з яких 11 сталися безпосередньо в ніч з 31 грудня на 1 січня 2020 року. Як приклад, у новорічну ніч мешканець Житомира серйозно травмувався через запалений феєрверк, коли той не спрацював. Чоловік пішов перевірити причину і коли зазирнув до коробки, салют вибухнув. У результаті: реанімація з важкими травмами обличчя", - розповів заступник начальника Управління пожежної безпеки ДСНС України Олександр Чекригін.

Аби уникнути нещасних випадків, фахівці ДСНС назвали основні правила встановлення прикрашеної новорічної ялинки:

ялинку необхідно встановлювати лише на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів;

на ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами;

піротехнічні засоби купувати необхідно лише сертифіковані, перевіривши упаковку на відсутність дефектів.

Разом із тим в ДСНС нагадали, що в умовах збройного конфлікту на сході країни, рекомендується не використовувати хлопавки чи салюти, з поваги до людей, які брали участь у бойових діях.

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Окрім цього, рятувальники показали, як недотримання порад може призвести до пожежі, та зафіксували час, за який час на ялинці згорають паперові прикраси та "дощик".

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Автор: Олександр Топчій