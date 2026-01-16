На Новий рік планувався обмін полоненими, але РФ його затягує, - Зеленський

Також РФ відтерміновує питання обміну у форматі "всіх на всіх".

Наприкінці 2025 року були домовленості щодо обміну військовополонених, однак Росія його затягує. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

"Тисячу людей обміняти. В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Росія. Чого вони не обмінюють? Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного треку. Давайте поміняємо 1000 людей - відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 - відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується", - сказав Зеленський.

Він також вчергове наголосив на необхідності тиску на Росію для примушення її до миру.



"Потрібен достатній тиск на Росію і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - додав Зеленський.

Обмін полоненими з РФ - що відомо

У жовтні минулого року в рамках черговоро обміну Україна звільнила з російської неволі 185 захисників.

У листопаді Україна та РФ відновили перемовини щодо обмінів.

У грудні Зеленський заявив, що докладаються зусилля з метою відновлення обміну полоненими, щоб повернути додому українських військових і цивільних, які утримуються Росією.

